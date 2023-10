Asfaldimasin laskus orgu

Lisaks seatakse äärekivid mitmes kohas madalamaks, et jalakäijatel ja kergliiklejatel oleks tänavat hõlpsam ületada. Seda tehakse näiteks Jakobsoni, Tartu, Posti, Tallinna ja Suur-Kaare tänaval.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on see oluline samm Viljandi kõnniteede korrastamises.

«Valisime just need kõnniteed, kus on alati olnud palju liiklejaid. Eks meie soovid ole muidugi suuremad, aga peame vaatama ka oma rahakotti,» märkis ta.