Uuel näitusel näeb mõnd olulist asja

«Mõned olulised asjad ... on vahepeal need kõige lihtsamad ja argisemad. Nii iseenesestmõistetavad, et raske on neid enam isegi tähele panna,» arutles Margna. «Nendeks on oma aias kasvanud kartulid ja käsitsi kootud villased sokid, kassile tehtud pai ja pärnaõietee, suitsusaun ja kuldrenetid ... Need on lihtsad asjad, mis teevad sind õnnelikuks päev-päevalt vargsi ja vagusi ja ikka alati kõige muu vahele peidetult.»

Mõned olulised asjad on tema sõnul sellised, et neist pole kirjutatud ei hümne ega maalitud ülistusi. Aga see ei muuda neid vähem oluliseks. See lihtsalt tähendab, et nende nägemiseks on vaja võtta hetk ja armastus, et märgata.

Nagu vahendab Sakala keskus oma pressiteates, on selle näituse piltidel kümme olulist asja. Kunstniku sõnul on see üks väike valik kõigest sellest, mida võinuks maalida, ja eks aja jooksul pildisari täienegi.

Tartus 1965. aastal sündinud Epp Margna on lõpetanud Tartu kunstikooli maali ja kujunduskunsti erialal 1984. aastal. Pärast lõpetamist töötas Tallinnas kunstikombinaadis ARS. Peamiselt on olnud tegev vabakutselise kunstnikuna. Näitustel osalenud 1994. aastast.

Epp Margna loomingule on omane etnofuturistlik laad ning tugev side Lõuna-Eesti pärimuse ja folklooriga.