Kui päästjad kohale jõudsid, keskendusid nad esmalt sellele, et korterid üle kontrollida. "Meile on ikka kõige olulisemad inimelud," toonitas Posti.

Seejärel tegeldi sellega, et tuli ei leviks edasi järgmistele majadele ning ehkki lähimad majad on Toome 14 elamuga sisuliselt kokku ehitatud, suutsid tuletõrjujad need päästa nii tulest kui veest.