Juristiametit pidav Jaanek Lips tasakaalustab maadlusega tööpingeid

Kreekas Loutrakis alla 62-kiloste meeste seas veteranide vabamaadluses teist aastat järjest maailmameistri tiitli võitnud 46-aastane viljandlane Jaanek Lips on Eesti spordis fenomen, sest ta on tulnud Eesti täiskasvanute meistriks 27 korral vabamaadluses ja viiel korral Kreeka-Rooma maadluses. Kokku 32 tiitliga on ta läbi aegade Eesti edukaim maadleja.