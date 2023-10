Viljandi valla 10 vapra hääletusel hoiab liidrikohta spordijuht

Viljandi valla 10. sünnipäevapeol 5. novembril Heimtalis soovitakse esile tõsta kümmet tublit inimest, kelle on välja valinud ja esitanud valla inimesed ise. Viljandi valla rahva Facebooki-lehel on üleskutse, et inimesed lisaks kandidaate ja hääletaksid. Osavõtt on olnud üsna tormiline, kahe päevaga on esitatud 40 inimest ning nendele on antud üle 3000 hääle.