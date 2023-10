Ugala dramaturg peab loengu kirjanduslikest mõjudest ja "Kalevipojast"

Ugala lähetatud pressiteate kohaselt on Tõnis Parksepal käsil doktoritöö "Kuidas lugeda mõju? Mõjuärevuse teooria ja eesti kirjandus". Sellega seotud artiklid on ilmunud ajakirjades Interlitteraria ning Keel ja Kirjandus. "Fausti" ja "Kalevipoja" võrdlus on tema doktoritöö osa.

Tõnis Parksepa sõnul käsitletakse ilukirjanduses mõjusid tavapäraselt kahetiselt. Esiteks vaadeldakse teoste sünnitingimusi ja teiseks otsitakse tekstidevahelisi seoseid. "Mõju ise on aga üldjuhul midagi negatiivset: olles mõjutatud eelkäijast, on järeltulija teisejärguline, kuna jäi oma ideedega hiljaks," rääkis Parksepp. "Minu doktoritöö pakub tavapärase mõjude uurimise kõrvale kolmanda ja laiema viisi. Minu käsitlusest lähtuvalt on tekstide sugulussidemed vältimatud ega küsi autori tahet või teoste ilmumise kronoloogiat, mistõttu ei saa lihtsustatult öelda, et üks tekst plagieerib teist. Ilukirjandus tervikuna baseerub ühtede ja samade lugude lõputul teisenemisel, kus esmatähtis ei ole mitte kujutatava uudsus, vaid mitmetähenduslikkus. Sellest lähtuvalt ma vaatlengi, kuidas Friedrich Reinhold Kreutzwaldi "Kalevipoega" on võimalik lugeda Johann Wolfgang von Goethe "Fausti" ümberkirjutusena ja kuidas meie rahvuseepos saavutab seeläbi täiesti algupärase kvaliteedi."