Viiratsi kooli klassiõpetaja Liina Mägi andis teada, et 30. oktoobril kell 10.30 avab Viiratsi kooli saalis oma teise isikunäituse "Kahevilja näitus" Matthias Vesalahti. Ta on Viiratsi kooli kolmanda klassi õpilane ja tegevkunstnik, kelle töid on eksponeeritud ka rahvusvaheliselt.