Eesti inimesi vaeseks maksustav valitsus ei leidnud sentigi varjumiskohtade rajamiseks. Miks on varjumiskohti ja varjendeid vaja? Selleks, et tagala ja moraal – palju räägitud kaitsetahe – ei kukuks kokku. Ah et Eesti saab endale keskmaaõhutõrje süsteemid? Tõsi, ainult et neid laekub kaks tükki kogu Eesti peale ja tsiviilelanikke ei kavatseta nende abil kaitsta.