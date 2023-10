Viljandimaa tuletõrjeühingu esimees Toomas Henk käib ka ise katuseid mööda ja teab, et korstnapühkija amet on päris ohtlik.

Sügis on korstnapühkijale kibekiire aeg. Viljandimaa tuletõrjeühingu esimees ja korstnapühkija Toomas Henk ütles, et viimasel ajal on korstnate ja küttekollete seis paranenud, aga soovida jätab see vanade ühismajandite kortermajades.