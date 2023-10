Viljandi linnavolikogu tänase istungi päevakorras on eelnõu, mis annaks osaühingule Aqva Hotels küsitud lisaaja 2026. aasta sügiseni, aga klausliga, et 2024. aasta sügisel peab arendaja poliitikutele ette näitama ehituslepingu. Linnapea Madis Timpsoni sõnul katkestatakse selle teema arutamine, sest samal ajal käival vallavolikogu istungil on eelnõu, mis ütleb hoopis seda, et lisaaega spaahotelli arendajale ei anta ning ettevõtja mais esitatud kirjalikule avaldusele vastatakse eitavalt.