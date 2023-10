Erakorraline leping toob talveks Viljandi tänavaid hooldama ammuse tegija

Puuduv 0,01 protsenti on Viljase sõnul see natuke, mida saab alati paremini teha. Ta tunnistas, et algavaks talveks tuli end valmis panna hoopis teistmoodi kui tavaliselt, sest kevadest suve teise pooleni toimetas ettevõte teadmises, et tema enam linnas sõiduteid ei hoolda. Lepingu sai EKT Teed vähemalt kevadeni tagasi, sest kaebas linnajuhtide kinnitatud võidutulemuse kaks korda riigihangete vaidlustuskomisjoni ning saavutas seal edu, nii et linnavalitsus pidi kogu konkursi nurjunuks tunnistama. Uuel tulijal ei oleks enam piisanud aega, et end talveks valmis sättida.