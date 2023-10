Viljandimaa üritused teisipäeval, 24. oktoobril

„Salongijuttude" teise hooaja esimene külaline on kirjanik, tõlkija ja stsenarist Martin Algus. Viljandis näitlejaks õppinud mees on olnud loendamatute Eesti telesarjade autor ning mitmete populaarsete filmide stsenarist, samuti on ta pälvinud erinevaid auhindu oma näidendite eest.

Foto: Ürituse plakat