«Haab on kiire põlema ja teeb küttekoldele head. Kas te teate, kuidas kahemehesaega üksinda pliidipuid saagida?» küsis ta ning õpetas, et selleks tuleb saele veidi tugevamalt peale suruda. «Küttepuudest ja ahjudest tean ma kõike,» ütles Vellearu ja lisas, et on omal ajal põhitöö kõrvalt ka pottsepatööd teinud.