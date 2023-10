Hiljuti tunnustas Emakeele Selts eheda Eesti nimega ettevõtteid. Teiste leidlike nimede hulgas leidis äramärkimist näiteks Ruug. Ruug on disainiettevõte, mis varem tegutses toitlustuse alal. Nimi sobib mõlemasse valdkonda ning sellele seosele mõtlemine on kohe eriline maasikas, mis toob muige suule. Sõnavulin on aga kaunis nimi ettevõttele, mis tegeleb keeletoimetamisega.