Suitsiidist ja ennetamisest. Kui lapsed tapavad lapsi

Kuidas see endiselt nii on, et me lubame lastel tappa lapsi? Täiskasvanutel täiskasvanuid? Aga nii see ju on: kui laps teeb enesetapu, siis laps tapab lapse.

Viimasel ajal on meid raputanud mitu karmi sündmust ja me peame nendel teemadel rääkima, sest vaikimine ja allasurumine tekitavad teadmatust ning see omakorda tekitab hirmu, ärevust, süütunnet ja abitust.

Jah. Peame rääkima. Aga kuidas? Suitsiid ja sellest rääkimine on ju ometi tabu. Me oleme kuulnud, et tegelikult ei tohiks enesetappudest rääkida, sest nii ei ole sünnis, see on kole ja halb teema ning miks puudutada surma, kui meie ümber on nii palju elavaid. Ometi on meil endiselt 190 suitsiidi aastas. 190! Võrdluseks: aastas kaotab liikluses elu keskmiselt 50 inimest.

Ei-ei, ära saa minust valesti aru, ma soovin, et need mõlemad arvud oleksid null. Praegu aga keskendun sellele, kuidas seda 190 oluliselt vähendada, sest üks suitsiid puudutab omakorda keskmiselt 135 inimest. Viljandis on praegu tõenäoliselt paar tuhat inimest, kes vajavad vähemal või rohkemal määral tuge.

Ilmselgelt ei ole vaikimistaktika aidanud. Meil on vaja nüüd teha suu lahti ja lubada rääkida surmast. Tunda neid tundeid ja siis liikuda edasi nii, et me keegi ei peaks rohkem tundma, et enda tapmine võiks olla lahendus.