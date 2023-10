Vihaselt kõneleda võib igaüks nii täna kui ka tulevikus. Sellest hoopis karmim nähe on vaenukõne, mis õhutab inimesi mõne grupitunnuse põhjal vihkamisele ja vägivallale. Avalik vaenamine, mis võib kaasa tuua tõsiseid tagajärgi, tuleb keelata nii, et sellest on tolku.