Kokandushuviline reisimees esineb muuseumis

Oma reisihuvi on Wend põhjendanud nii: "Reisin selleks, et targemaks saada. Et rutiinist pääseda. Et näha, mida ei oska oodatagi. Et kohtuda inimestega, kellele külla minna. Et tunda uusi maitseid. Et iga päev oleks üllatus. Et saaks tagasi tulla."