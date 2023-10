MAARJA MÖLDRE ⟩ Miks on kahju kallile õpetajale maksta?

ENNE õpetajate päeva avastasin, et mu sugulaste ja sõprade seas on hulk selle auväärse ameti pidajaid. Oleks võinud olla ju ma isegi, kui eesti filoloogina ülikooli lõpetasin, aga minu kutsumus on teine. Oma lähedastele õpetajatele mõeldes olen täiesti kindel, et neid on kooli viinud ja seal aastakümneid hoidnud just nimelt kutsumus. Nad kõik on julged, sõnakad ja loomingulised inimesed, kellele mõtlen suure austusega, ja see tunne kasvab iga aastaga.