Vooluta oli see piirkond ka ööl vastu esmaspäeva ning see tähendas, et töönädala esimesel hommikul ei tulnud seal ühtlasi kraanist vett. «Kella 7.30 ajal sõitis töömees Paistu, et pumpla taas tööle panna,» ütles Viljandi valla vee-ettevõtte Ramsi VK juht Steve Võsu.