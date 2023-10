Eeriksaare talu peremees Märt Laansalu ütles, et lõpetas kartulivõtu esmaspäeval, ja tänas töötajaid, kes olid nõus selle nimel mehiselt pingutama. Sürgaveres 120 hektaril kartuleid kasvatava osaühingu Westi Kartul tegevjuht Maido Saar­man ütles, et seal on veel 20 hektarit kartulit võtta, viimasel ajal on selle keeruliseks muutnud pidevad vihmad.