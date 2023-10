Tormist tingituna on palju elektrikatkestusi. Pilt on illustratiivne.

Tormine ilm on põhjustanud liinidel rikkeid ja täna pärastlõunal on Viljandimaal 2306 majapidamist ilma elektrita, ennelõunal oli 875 katkestust. Viljandi linnas on 170 katkestust, aga enamik elektrita majapidamisi on Viljandist lõuna pool Mulgi ja Viljandi vallas.