Selleks, et liinibuss saaks sõita, on vaja üht kindlat ühikut raha. Et bussifirmal oleks korras buss, kütus selle paagis, bussijuht roolis ning väike protsent jääks ka kasumiks. Ja kokkuvõttes pole suurt vahet, kust see raha tuleb. Maksavad bussisõidu kinni siis maksumaksjad üheskoos või annavad nad osa rahast ja panevad sõitjad omalt poolt piletiraha juurde – lõpuks pole suurt vahet, sest ühistranspordi toimimiseks on vaja kindlat summat ja see loomulikult ajas muutub (loe: suureneb).