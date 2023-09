Suvisel ajal Eesti jalgpalli liidu rahvaliiga B-tasemel võistlevatele võiskondadele mõeldud Trafox Talveliiga peakorraldaja Marek Tiits mittetulundusühingust Viljandi Vutisõbrad rääkis, et pärast seda, kui esimene info järjekordse liigahooaja kohta avalikuks tehti, sattuti kohe paraja portsu otsa. «Huviliste arv ületas kõik ootused. Algul plaanisime mängida ikka sama formaadiga nagu mullu ehk 10 võistkonnaga, ent väga ruttu sai selgeks, et tahtjaid on kaugelt rohkem.»