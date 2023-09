Praeguseks on Keskerakonnast lahkunud nii mõnigi tuntud poliitik, näiteks Jaanus Karilaid ja Tõnis Mölder. Põhja-Sakala sõnakas vallavolinik Priit Toobal, kes oma ligi veerand sajandit väldanud poliitilise karjääri jooksul on ka riigikokku jõudnud, on lihtsalt järjekordne mineja. Kui Toobali sõnad selle kohta, et lahkumismõtteid mõlgutab vähemalt Põhja-Sakala vallas teisigi keskerakondlasi, on tõesed ja küllap on, tuleb laupäevane piirkonna koosolek selle esimehele Jaak Aabile üsna keeruline.