Leie koolimaja seisab suve algusest üsna tühjana. Seal on veel lasteaiarühm ja raamatukogu, aga maja on ehitatud kaugelt enam kui sajale õpilasele.

Tühjalt seisvale Leie koolimajale uue omaniku leidmise plaanis ei meeldi Viljandi vallavolikogu opositsioonile karvavõrdki mõte, et koos vallavalitsusele läbirääkimisloa andmisega kaotavad poliitikud võimaluse protsessis edaspidi kaasa rääkida. Ka volikogu esimees leiab, et eelnõus on mõtteid, mis tuleb sealt välja võtta.