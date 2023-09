Juhtkiri ⟩ Riigi mure või taksoteenus?

Kui tasuta ühistranspordi kaotamine aitaks süsteemi tõesti parandada ja kulusid vähendada ning annaks meile lõppkokkuvõttes parema bussiliikluse, oleks ju vaat et hästi. Vähemalt mitte halvasti. Tasuta ühistransport kehtestati maakondades alles 2018. aastal ning enamik meist on üles kasvanud siiski bussipileteid kasutades. Kui aga tasuta ühistranspordi kaotamise põhjenduseks tuuakse kulude vähendamine, need aga kas ei vähene või hoopistükkis kasvavad, on vaja maha istuda ja natuke mõelda.