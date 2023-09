Kui inimesed, eriti olulist teenust pakkuvad inimesed, nagu näiteks õpetajad ja päästjad, ütlevad selge sõnaga, et koormus on liiga suur ja palk selle juures liiga madal, siis maksab neid kuulata. Jutt streigist on eelkõige appikarje, suhtekorralduslik võte, mitte väljapressimine ega ähvardus. Nende oskustega inimesed ei pea ähvardama ega välja pressima, neid oodatakse mujalgi pikisilmi.