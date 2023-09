Juhtkiri ⟩ Muutumatu muutus

Küllap tulebki tänapäevases maailmas ja majandusmudelis arvestada aina muutuvate oludega. Isegi kui mõni isehakanud autokraat ei kuuluta suveräänsele Euroopa riigile sõda ja parajasti ei mölla pandeemia, on globaalne majandus tihedasti läbi põimunud ning kriis ühes maailma otsas jõuab kui mitte tsunamina, siis vähemalt järellainetusena kõigisse teistessegi. Meie planeedi kliima üha kiiremas tempos halvenemine, näiteks põuad ja metsatulekahjud, tagavad, et isegi kui me ei sõdi ega ole haiged, siis muredest ja tarne­ahela tõrgetest puudust ei tule.

Seega tasub võtta aega, et tunnustada maakonna neid ettevõtjaid, kes pole suutnud mitte ainult ellu jääda ja kohaneda, vaid on seda teinud silmapaistvalt hästi. Nad on suutnud hoida vanu kliente, leida uusi ning pakkuda piisavalt head teenust või toodet, et ka majanduslikus tormituules kõhnaks jäänud rahakotiga inimesed toetavad neid edasi. Suutnud leida kompromissi hinna ja kvaliteedi vahel ning lähtunud seega jätkusuutlikkusest mitte ainult keskkondlikke ideaale, vaid ka hindu silmas pidades. Nii Eesti kui teiste riikide majandusest kõneldes on viimasel ajal palju juttu olnud, et hinnatõusude taga pole sugugi alati vältimatu vajadus kallima tooraine ja energia tõttu hindu tõsta, vaid vahel lihtsalt pesueht ahnus.