Riigieelarve on sel nädalal teenitult palju tähelepanu saanud. Osa kärpeid on teada, osa ripub veel tuleviku varnas. Osa tulusid on teada, osa ripub sealsamas varnas. Omajagu tähelepanu on pälvinud otsus, millega planeeriti tulude reale 400 miljoni euro ulatuses veel sisustamata maksutõuse ja 150 miljoni euro ulatuses veel sisustamata kärpeid.