Mõned sellel lainel kulgevad mõtted on aga täiesti eluterved ja tervitatavad. Lähiaastatel plaanitakse nimelt suurendada trahvimäärasid, et suunata inimesi senisest tugevamalt õiguspärasele käitumisele. Ridade vahele on muidugi peenelt kirjutatud, et see toob eelarvesse juurde paarkümmend miljonit eurot.