Viljandi HC stardib Balti liigas

"Eks meil ole ikka võidumõtted peas," ütles Viljandi HC peatreener Marko Koks. "Nädalavahetusel on kaalul lausa kuus punkti ja eriti Balti liiga arvestuses võivad need juba palju tähendada. Sarjade tase võib sel hooajal nii ühtlane olla, et septembris ära antud punktid võivad hiljem saatuslikuks saada. Pühapäevaseks matšiks tuleb eriti keskenduda, sest see läheb ju kahe sarja arvestusse. Samas on meil olnud alles üks kohtumine ning on raske täpselt hinnata, millises vormis oleme."