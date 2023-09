Riigieelarve juures on arvamusi seinast seina ning kriitikat saab sisuliselt kõik. Ärme võtame laenu, kärbime, mida aga saame, ning täidame riigikassat maksudega? Pahameeletorm. Võtame laenu, jätame maksud puutumata ning elame rasked ajad üle lootuses, et parematel aegadel on võimalik laen tagasi maksta ja euroborgi teeb vähikäiku? Pahameeletorm. Suurendame toetusi? Vähendame? Kulutame? Säästame? Torm.