Viljandi ja Tallinna vahel kulgev raudtee kuulub ettevõttele Edelaraudtee ning selle juhi Rain Kaarjase sõnul on nimetatud 25-kilomeetrine teejupp viimane lõik, kus on maas puitliiprid ja nii-öelda tükkidest kokkupandud rööpad. Kui needki tööd tehtud, kasvab raudtee läbilaskevõime ning rongi sõidukiiruse saab suurendada kuni 160 kilomeetrini tunnis. See tähendab, et kõige kiiremad reisirongid hakkavad Viljandi ja Tallinna vahel sõitma tõenäoliselt vähem kui kahe tunniga.