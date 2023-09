Kolmapäeval asuti looma uut kliimaseadust ning jääb vaid üle selle loojatele edu soovida. Saagu seadus täis mõistlikke pügalaid, olgu see võimalikult tühi rohepesust ning lähtugu see mõttest, et meile kõigile on seda vaja ja meil kõigil, aga eriti meie lastel on tulevikus halb, kui me vanaviisi jätkame, meeldib see meile või mitte.