Sven ja Katrin Saagi ühisel näitusel olevad maalid on sündinud ateljees Kõnnu viinaköögis ja Brasiilias Abadiânias. Lootus, usk ja armastus on kunstnike arvates kolm suurt ja tähtsat asja. Lootus tähendab neile elujõudu, õppimist, tervenemist ja (loomis)rõõmu. Imelise ja ilusa lootuse sümboliks on kaunis lootoseõis.