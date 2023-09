Rongipiletite müük on küberründe tõttu häiritud

"Elroni rongipiletite müük veebist www.elron.ee ja ka rongide terminalidest on häiritud, sest päeva jooksul on toimunud küberründed Ridango poolt hallatava piletimüügikeskkonna vastu," ütles Elroni kommunikatsioonijuht Kristo Mäe. "Piletit on võimalik osta rongist teenindajalt, tasudes sularahaga. Kuniks olukorda lahendatakse ja piletit pole tehnilistel põhjustel võimalik rongist osta, saab sõita tasuta. Elron palub sõitjatelt ebamugavuste pärast vabandust."