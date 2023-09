Viljandimaa üritused esmaspäeval, 18. septembril

Viljandi kogukonnakino toob vaadata PÖFFi armastusfilmide festivalil Tartuff linastunud humoorika Leedu draama "Paraad". Verinoorelt abiellunud Miglė on juba 26 aastat olnud lahutatud oma endisest abikaasast, kes talle ühel päeval helistab ning teenet palub. Pärast ema surma leiab mees, et on paras aeg uuesti abielluda. Kuid sellega on üks väike probleem: nimelt kehtib nende lahutus vaid seaduse silmis, sest katoliiklikku abielu ei saa lahutada. Küll aga annulleerida. Selleks pole vaja teha muud, kui täita avaldus ning anda "katoliiklikule kohtule" mõjuv põhjus.

Foto: Kaader filmist