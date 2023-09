Juhtkiri ⟩ Kui arstile lihtsalt ei pääse

See aga, et kaebusi laekub vähe, ei tähenda sugugi, et neid oleks vähe. Sellega, et arstiaega­ on raske saada, ollakse lihtsalt nii ära harjunud ja kurja kirja kirjutamises nähakse ajaraiskamist. Enamik inimesi on ka liiga leebe meelelaadiga, et nende käsi tõuseks seda tegema. Mitte keegi, kes on kuude kaupa aega jahtinuna lootuse kaotanud ning Tartusse või Tallinna, tihti veel era­kliinikusse sõitnud, ei ole asjade sellise seisuga ülemäära rahul.