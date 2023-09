Seitsmeaastaste poiste stardi järel sööstis ümber Paala järve jooksul kohe kõige ette vastne Kesklinna kooli poiss Frank Hansmann. Et poiss on juba viiekordne jooksu võitja, võis tema edu teiste ees arvata, aga seekord tõi tubli jooks tulemuseks ka 35 aastat püsinud rekordi purustamise.