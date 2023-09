Nädala küsimus ⟩ Kuidas loomadega rahulikult koos elada?

Jahipidamine on alati vastakaid arvamusi tekitanud. On neid, kes ütlevad, et meil lastakse ulukeid liiga vähe, ning neil on oma seisukoha toetamiseks kaalukaid argumente. On neid, kes ütlevad, et ulukeid lastakse liiga palju, ning neilgi on kaalukaid argumente, nii teaduslikke kui ka filosoofilisi.