NÄDALA RÕÕM VÕI MURE ⟩ Viljandimaal on vähe töötuid

Viljandimaal on töötus umbes viis protsenti ja vaid Hiiumaal on see väiksem kui siin, 3,8 protsenti.

Viljandimaal on töötus umbes viis protsenti ja vaid Hiiumaal on see väiksem kui siin, 3,8 protsenti. See näitaja kõigub päevast päeva, kord paar komakohta siia-, kord sinnapoole, aga eelviimasel kohal oleme olnud tükk aega. Esmapilgul kipuvad inimesed seda positiivsena võtma ning olen isegi kuulnud kiidusõnu, et Viljandimaal on väga suur tööhõive. Mõnes mõttes on see tõesti parem kui töötusega riigis esirinnas olla. Vähemalt on inimestel tööd ja leiba ning omavalitsustel maksuraha.