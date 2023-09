Mõtte Viljandisse laserilahingute keskus luua andis Karit Urvale ja Priit Siimule mehe seitsmeaastane poeg. Tallinnas käidi ühe tuttava sünnipäeval ning mängiti muu hulgas laserrelvadega sõda. Poeg jõudis järeldusele, et see on suurepärane meelelahutus ja ta tahaks oma sünnipäeva samas kohas tähistada. Et kõiki sõpru Viljandist Tallinna vedada oleks keeruline, langetas pere igati loogilise otsuse: Viljandis peab ka saama laserilahingut pidada.