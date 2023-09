Vaba mõte ⟩ Reform, mis vajab reformi

Hooldekodude kohatasu on ju nagu kellavärk tõusnud iga kord, kui tõuseb pension, ja nii lootsingi tulevikus hõlpu. Praegu ei ole see küsimus küll päevakorral, aga mis saab tulevikus, seda ei tea. Mul ei ole võimalik jääda koju eakat hooldama, sest mul on vaja raha teenida, et arveid maksta. Enamikul eestlastel on nii. Hooldajatoetus on Eestis sisuliselt olematu. Viljandis makstakse seda kas 60 või 40 eurot kuus sõltuvalt sellest, kas hooldada on tarvis ööpäev läbi või lihtsalt iga päev. Niisuguse summa peale ei tea, kas nutta või naerda, ja ma ei suuda leida ka õigeid omadussõnu, et seda olukorda kirjeldada. Sama hästi võiks selle toetuse maksmata jätta. Isegi 600 eurot ei aitaks kuigivõrd edasi, nii et mis me sellest üldse räägime.