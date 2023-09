Juhtkiri ⟩ Varesele valu?

Esimene variant oleks leppimine, sest tahame me seda või ei, aga kõiki teisi liike me enda kõrvalt hävitada ei suuda. Varesed ja kajakad on alati linnas elanud ning kuidagi on nendega hakkama saadud. Ainus võimalus linnud linnast minema saada oleks maha võtta kõik puud, katta betooni ja kiviplaatidega kõik vabad pinnad ning kajakad igal kevadel lihtsalt maha lasta. Enamikule inimestele poleks selline lahendus kuidagi vastuvõetav ning pigem eelistaks nad natuke kärarikkamat kui kõledat halli kivist linna. Võimalik oleks hakata istutama selliseid puid, mis suurtele lindudele pesitsemiseks ei sobi, aga Männimäe elanikud vaevalt et oleks nõus oma sügiseti kuldsest ja kevaditi õrnrohelisest kasealleest loobuma.