Juhtkiri ⟩ Mulgi vanem olla on uhke ja hää

Aga kui tõsisemalt mõtlema hakata, jääb veidi arusaamatuks, missugune seos võiks sel plaanil olla ajaloolise Mulgimaa ja mulgi kultuuriga. Kas ehk ei kiputa ennast liialt võõraste sulgedega ehtima? Tilluke Torgu kuningriik on ju sisuliselt nali ja turismiobjekt, olgu selle juured pealegi 90-ndate alguse keerulistes poliitilistes oludes. Seto kuningriik pole samuti midagi ülemäära ajaloolist, vanust on sel vähemgi kui Torgu paarisaja alamaga kuningriigil. Kuidas aga seostuvad kuningad Mulgimaaga või õieti üldse Eestiga?

Nojah, ega kuningas tähenda ju midagi muud, kui et see on mõnd kooslust, rahvuslikku või geograafilist ala ühendava valitseja nimetus, ent eelistada võiks ikka võimalikult eestimaist nimetust. Liiati on juba ammu leitud, et õigem oleks neid nelja poolmütoloogilist eestlaste juhti, kes Paides jüriöö ülestõusu ajal tapeti, nimetada hoopis vanemaks. Mulkidel on praegu vanem olemas ning kahtlemata kõige uhkema kuue ja kõige kaunima kaabuga vanem.