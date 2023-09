Mulgid on otsustanud, et vanemast neile ei piisa ja nad soovivad kuningriigi rajada. Pildil Mulgi perekonna kuju Tarvastu paisjärve ääres

Juba mõnda aega ringlevad maakonnas jutud, et mulkidel idaneb mõte oma kuningriigi rajamisest. Mulkide praegune vanem Kalle Vister, kes töötab rahvuskultuuri keskuse juhatajana Viljandis, kinnitas, et kuulujutud on täiesti õiged ning kuningriigi rajamise mõte ootab Mulgi kultuuri instituudi uut juhatajat.