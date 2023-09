Juhtkiri ⟩ Huvihariduse latt püsigu kõrgel

Kaugeltki kõikjale meie ajakirjanikud tol päeval ei jõudnud ning valikut tehes tuli rõõmuga tõdeda, et huviringe on linnas väga palju. Avatud uste päeval osales 17 ringi, aga neid on veel. Muusikakool näiteks ei osalenud, sest sinna pääseb katsetega. Avatud olid spordikool, kunstikool, väga mitmekesist valikut pakkuv huvikool ning lisaks veel omal käel askeldavad tantsustuudiod, võitluskunstitrennid ning laevamudeldajad ja jäähall, kus saab nii hokit kui iluuisutamist harrastada. Valik on üsnagi muljetavaldav, sest keeruline on leida mõnd huviringi, mis puudu oleks. Ratsutamistrenn ehk, aga hobusetalli poleks linnas kuskile püsti panna ja neid leidub ju kohe linna piiri taga.