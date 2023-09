Clevonile maatüki jätmist vaaginud poliitikud ettevõtte soovi kaalumisele ei võtnud

Volikogu eelarve- ja majanduskomisjon oli välja pakkunud kolm sõnastusvarianti, kuidas pikendada hoonestusõigust aasta võrra. Abilinnapea Kalvi Märtin rõhutas, et tegelikult on ka neljas variant: hoonestusõigus pikendamata jätta. Samas oli Clevoni soov saada ajapikendust kolm aastat. Ettevõtte ühe omaniku ja juhi Arno Küti sõnul poleks aastasest pikendamisest abi ja Clevonil tuleks sel juhul asuda otsima endale uut baasi mõnes teises Eesti linnas.

Augusti viimasel päeval peetud arutelul volikogu liikmed otsuseni ei jõudnud ja arutelu jätkamine lükkus septembri lõppu. Volikogu liikme Helir-Valdor Seedri sõnul vajavad otsustajad lihtsalt aega, et endale selgeks teha, milline sõnastus oleks kõige õigem. Esimene neist oli kõige lakoonilisem. Teine sisaldas juriidilises mõttes nonsensslauset, et kui Clevon lepingut ei täida, loobub ta ise hoonestusõigusest. Kolmas oli linnas käibel olev tavavariant, et Clevon peab iga üle aja läinud kuu eest maksma linnale 1000 eurot ja kui maja lõpuks valmis, kannab linn raha tagasi.