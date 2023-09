Baltisakslased ajaloo tormituultes

Raamatu muudab omalaadseks vaatepunkt – sündmuste kujutamine baltisakslase silmade läbi. Ajaloo kulg on sealmaal, et eestlaste tõrksus (balti)sakslaste vastu on suuresti kadunud. Meie vaenlased on teised. Siiski nähakse mõnda asja erinevalt. Näiteks autori väide, et Eesti ja Läti aladel ligi 700 aastat elanud baltisakslased ehitasid endale siia kodu raske töö, vaeva ja kannatustega, viib mõtte sellele, et lõviosa sellest raskest tööst jäi siiski maarahva ehk eestlaste ja lätlaste teha. Aastasadu härrasrahvana elanutel oli kindlasti raske senist staatust – ja paljudel juhtudel suurt osa varandusest – kaotada, aga maareformita poleks ka Eesti riiki tulnud ega olnud. Ning pidades silmas seda, mis tabas nende seisusekaaslasi idapiiri taga, oli elu Eesti Vabariigis valdavale osale baltisakslastest siiski sõna otseses mõttes pääsemine.