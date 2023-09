RAHVAALGATUS ⟩ Tarvastu paisjärve saatuse riigikogu ette viimiseks on paari päevaga kogutud enam kui 800 allkirja

Viljandi valla ja Elvine Velli tüli paisjärve rajamise järel üleujutatud maade pärast jõudis juba mitu aastat tagasi kohtusse. Et riigikohtu otsusega mitte võtta juhtumit menetlusse jäi kehtima ringkonnakohtu otsus Tarvastu paisjärve pais või paisutus eemaldada, asus vald üle-eelmisel nädalal keskkonnaametilt saadud loa kohaselt järve taset 80 sentimeetri võrra alandama. Kohalike elanike seas on see tekitanud nördimust ning nad asusid korraldama meeleavaldusi. Rahvaalgatuse taga seisev Gerdo Jõesaar on varem Sakalale öelnud, et kui Viljandi valla käed jäävad selles küsimuses lühikeseks, peaks kohalike elanike kaitseks sekkuma riik ja mõni riigiamet.